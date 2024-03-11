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Летящих в Египет туристов перенаправили в Турцию

10:26
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Пассажиров не выпускают из самолета

Несколько прямых рейсов авиакомпании Air Cairo, летящей из России в Египет, временно заменили на перелеты через турецкую Анталью.

Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Техническая посадка занимает порядка часа, пассажиров из самолета не выпускают, багаж не выгружается.

"Турагентства и туристы проинформированы", - говорится в сообщении.

Накануне telegram-канал Baza написал, что туристы массово жалуются на отмену прямых рейсов из Москвы в Египет и обратно, организованных туристической компанией Pegas Touristic. В последний момент их якобы предупреждают о пересадке в Турции.  

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