Летящих в Египет туристов перенаправили в Турцию

Пассажиров не выпускают из самолета

Несколько прямых рейсов авиакомпании Air Cairo, летящей из России в Египет, временно заменили на перелеты через турецкую Анталью.

Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Техническая посадка занимает порядка часа, пассажиров из самолета не выпускают, багаж не выгружается.

"Турагентства и туристы проинформированы", - говорится в сообщении.

Накануне telegram-канал Baza написал, что туристы массово жалуются на отмену прямых рейсов из Москвы в Египет и обратно, организованных туристической компанией Pegas Touristic. В последний момент их якобы предупреждают о пересадке в Турции.

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