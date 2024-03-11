Зеленскому не понравилось "виртуальное посредничество" папы римского

Понтифик призвал "не доводить Украину до самоубийства"

Президент Украины Владимир Зеленский попрекнул папу римского Франциска за призыв к Киеву "поднять белый флаг", чтобы "не доводить Украину до самоубийства".

Обратившись со словами благодарности к украинским капелланам за поддержку военных "и молитвой, и разговором, и делом", Зеленский заявил, что это "не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством", сообщает РИА Новости.

Ранее посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил, что папа римский Франциск заинтересован в продолжении мирной миссии по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. При этом в Киеве папу римского удостоили резкой критики за то, что понтифик напомнил о величии России — стране "большой культуры и большой человечности".

Летом 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником понтифика по по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи. Целью этой поездки в Ватикане называли "поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

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