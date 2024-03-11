Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке баланса сил

По словам дипломата, Париж хочет подать Москве "мощный сигнал"

Европейские страны должны сделать еще больше для поддержки Украины и "говорить на том же языке, что и Россия, — на языке баланса сил". Такое мнение высказал французский министр иностранных дел Стефан Сежурне.

Дипломат отметил в интервью La Tribune du Dimanche, что "мы очень наивны, думая, что должны устанавливать свои собственные правила, в то время как именно Россия нарушает международное право и пытается навязать то, какой должна быть внешняя политика европейский стран".

Сежурне заявил, что Франция стремится добиться всплеска поддержки Украины и подать России мощный сигнал о единстве стран Евросоюза в этом вопросе.

Что касается темы отправки западных военных на Украину, высказывание о которой президента Франции Эмманюэля Макрона подняло шум во всем мире, вопрос в том, сможет ли Запад заставить Москву прекратить бои другими способами, кроме "максимальной поддержкой Украины", заверил Сежурне.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. При этом он не назвал государства, которые, по его утверждению, рискнули отправить свой контингент в поддержку украинской армии.

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Эмманюэлю Макрону и Радославу Сикорскому публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Пушков риторически поинтересовался, "ведь ничего нельзя исключать, n'est-ce pas (не так ли)?".

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