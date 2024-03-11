В Раменском горит склад стройматериалов

Огонь распространился на 700 квадратных метров

В Подмосковье горит склад стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. ЧП произошло в поселке Родники Раменского городского округа. Огонь охватил 700 квадратных метров. Дым от пожара виден на несколько километров вокруг.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. На месте работают пожарные расчеты. Пока огонь локализовать не удалось.

После того, как возгорание будет потушено, эксперты установят причину распространения огня.

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