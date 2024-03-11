ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раменском горит склад стройматериалов

10:42
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Огонь распространился на 700 квадратных метров

В Подмосковье горит склад стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. ЧП произошло в поселке Родники Раменского городского округа. Огонь охватил 700 квадратных метров. Дым от пожара виден на несколько километров вокруг. 

В Казанском танковом училище произошел пожар
Девочка погибла в Подмосковье во время пожара

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. На месте работают пожарные расчеты. Пока огонь локализовать не удалось. 

После того, как возгорание будет потушено, эксперты установят причину распространения огня. 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания в промзоне
Пожарные на месте возгорания в промзоне
Пожар на складе стройматериалов в Раменском
Пожар на складе стройматериалов в Раменском
Пожар на складе стройматериалов в Раменском
Пожар на складе стройматериалов в Раменском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.