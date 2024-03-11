В Европе обещали Киеву 45 истребителей

Украина может рассчитывать на получение от западных союзников не более шести истребителей американского производства F-16 до конца весны 2024 года. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The New York Times, еще в 2023 году отправить Украине 45 истребителей F-16 пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Однако пока лишь Копенгаген готовится передать Киеву шесть самолетов до конца весны.

Еще 13 F-16, предположительно, Украина сможет получить до конца 2025 года. Остальные европейские государства пока не обозначили конкретную дату отправки самолетов на Украину.

При этом источники NYT среди американских чиновников убеждены, что F-16 "решительно не изменят" положение на поле боя, хотя подготовка украинских пилотов "займет значительное время".

Ранее на Украине пожаловались, что Москва якобы помешала Киеву закупить истребители на мировом рынке. Украинские власти, по их словам, нашли боевые машины в одной стране "на другом конце планеты", однако контракт на их закупку якобы был сорван Россией, которая надавила на местных чиновников.

Тем временем Киев утверждает, что планирует приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что киевский режим уже знает, "где их применять".

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