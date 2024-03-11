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Канада свалила на США задержку поставки Украине NASAMS

11:19
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Оттава уже купила у Вашингтона ЗРК, но до сих пор не получила

Соединенные Штаты виноваты в задержке поставки Украине Канадой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Такое заявление сделал канадский министр обороны Билл Блэр.
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Как подчеркнул политик, Оттава уже оплатила этот комплекс Вашингтону, но получить его до сих пор не может, поскольку американцы должны обеспечить финансирование, чтобы закрыть контракты с норвежским производителем.

Блэр заверил, что канадская сторона стремилась ускорить процесс получения и отправки Киеву NASAMS, однако "американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием", сообщает РИА Новости.

Еще летом 2023 года опросы показывали, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине, а 22% из них выступают категорическим против предоставления Киеву новых траншей.

На этом фоне в Конгрессе не могут договориться о выделении новой финансовой помощи другим странам, включая Украину и Израиль. Вместо запрашиваемых Байденом 60 миллиардов долларов для киевского режима предложен альтернативный законопроект. Он предусматривает выделение Пентагону 66,32 миллиарда долларов на помощь всем зарубежным государствам, в том числе примерно 47 миллиардов для Украины.

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