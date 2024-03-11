Канада свалила на США задержку поставки Украине NASAMS

Оттава уже купила у Вашингтона ЗРК, но до сих пор не получила

Соединенные Штаты виноваты в задержке поставки Украине Канадой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Такое заявление сделал канадский министр обороны Билл Блэр.

Как подчеркнул политик, Оттава уже оплатила этот комплекс Вашингтону, но получить его до сих пор не может, поскольку американцы должны обеспечить финансирование, чтобы закрыть контракты с норвежским производителем.

Блэр заверил, что канадская сторона стремилась ускорить процесс получения и отправки Киеву NASAMS, однако "американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием", сообщает РИА Новости.

Еще летом 2023 года опросы показывали, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине, а 22% из них выступают категорическим против предоставления Киеву новых траншей.

На этом фоне в Конгрессе не могут договориться о выделении новой финансовой помощи другим странам, включая Украину и Израиль. Вместо запрашиваемых Байденом 60 миллиардов долларов для киевского режима предложен альтернативный законопроект. Он предусматривает выделение Пентагону 66,32 миллиарда долларов на помощь всем зарубежным государствам, в том числе примерно 47 миллиардов для Украины.

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