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Голикова заявила о росте реальных зарплат в России

11:19
  • понедельник
  • 11 марта 2024

На 7,8% только за последний год

Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%.

Об этом в понедельник, 11 марта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом только за последний 2023 год реальная зарплата выросла на 7,8% по сравнению с 2022 годом.

"Это серьезные сдвиги, которые происходят", - отметила она в ходе торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия" (цитата по РИА Новости). 

Уровень безработицы за последние шесть лет снизился на 20%. Среднегодовая численность занятых в России составила 73,6 миллиона человек, добавила Голикова.

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