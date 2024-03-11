Голикова заявила о росте реальных зарплат в России

На 7,8% только за последний год

Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%.

Об этом в понедельник, 11 марта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом только за последний 2023 год реальная зарплата выросла на 7,8% по сравнению с 2022 годом.

"Это серьезные сдвиги, которые происходят", - отметила она в ходе торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия" (цитата по РИА Новости).

Уровень безработицы за последние шесть лет снизился на 20%. Среднегодовая численность занятых в России составила 73,6 миллиона человек, добавила Голикова.

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