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Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

11:54
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Хранителей ключей в этом году будет пять

Ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования на выборах президента России разделят в полдень 14 марта. Ключ разделят между носителями. До завершения голосования он будет существовать только в виде отдельных частей.

"После окончания голосования процедура повторяется, хранители встречаются, соединяют ключи, и направляем в блокчейн-сеть ключ расшифрования", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

В свою очередь руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что хранителей ключей в этом году будет пять.

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