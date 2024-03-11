Пожар на складе в Подмосковье перекинулся на соседнее здание

Перед этим в помещении взорвалась емкость с ГСМ

Пожар на складе в Подмосковье в Раменском перекинулся на соседнее административное здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Это еще 100 квадратных метров, охваченных огнем. Сам склад в Родниках горит на площади 700 квадратных метров.

Справиться с пожаром пока не удается. Около получаса назад в помещении разгерметизировалась емкость с горюче-смазочными материалами. Они разлились на 400 квадратных метров и тоже вспыхнули. Кроме того, в здании склада рухнула кровля.

По предварительным данным причиной возгорания стал брошенный окурок. Рабочие частенько курили на складе, несмотря на запрет. В момент возгорания в помещении было 8 человек. Всем удалось выйти. По последней информации пожар локализован на площади 970 квадратных метров.

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