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Путин поручил подготовить решения по воспитанию "гармонично развитой личности"

12:09
  • понедельник
  • 11 марта 2024

На основе традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по национальному проекту по воспитанию "гармонично развитой личности" на основе традиционных российских ценностей.

Срок выполнения – до 1 июля, ответственные – администрация президента, правительство и другие заинтересованные федеральные государственные органы, передает Кремль.

К 1 мая Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) нужно представить предложения о вовлечении в общественно-государственную деятельность, добавил глава государства.

Ранее Путин по итогам прошедшего с 1 по 7 марта Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе допустил организацию в России новых фестивалей молодежи.

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