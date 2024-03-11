Путин поручил подготовить решения по воспитанию "гармонично развитой личности"

На основе традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по национальному проекту по воспитанию "гармонично развитой личности" на основе традиционных российских ценностей.

Срок выполнения – до 1 июля, ответственные – администрация президента, правительство и другие заинтересованные федеральные государственные органы, передает Кремль.

К 1 мая Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) нужно представить предложения о вовлечении в общественно-государственную деятельность, добавил глава государства.

Ранее Путин по итогам прошедшего с 1 по 7 марта Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе допустил организацию в России новых фестивалей молодежи.

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