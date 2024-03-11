На портале Госуслуг появится раздел для участников СВО

Об этом распорядился Владимир Путин

На портале Госуслуг будет создан раздел о мерах поддержки участников СВО. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В новой рубрике можно будет узнать о выплатах и положенных льготах, сообщает сайт Кремля.

Формировать новый раздел должно правительство при содействии фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества."

В документе указано, что срок реализации данного распоряжения - 1 мая 2024 года. А персональную ответственность за исполнение несет премьер-министр Михаил Мишустин.

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