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На портале Госуслуг появится раздел для участников СВО

12:20
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Об этом распорядился Владимир Путин

На портале Госуслуг будет создан раздел о мерах поддержки участников СВО. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В новой рубрике можно будет узнать о выплатах и положенных льготах, сообщает сайт Кремля

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Формировать новый раздел должно правительство при содействии фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества."

В документе указано, что срок реализации данного распоряжения - 1 мая 2024 года. А персональную ответственность за исполнение несет премьер-министр Михаил Мишустин. 

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