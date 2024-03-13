Василий Капельник: История праздника, народные приметы и обычаи

В этот день православные вспоминают византийского монаха Василия Исповедника

В середине марта в Центральной России о весне можно пока только мечтать. Но в древности считали, что именно в это время происходит переход от зимней погоды к весенней. В народном календаре этот процесс связан с Василием Декаполитом (Василий Исповедник).

Этот византийский монах и подвижник жил в царствование Льва Исавра, который вошел в историю как жестокий иконоборец. Когда начались гонения на почитателей икон, Василия бросили в темницу, на его долю выпали пытки и долгая неволя. Лишь после смерти императора Василия освободили, и он продолжил свой иноческий подвиг, наставляя других в православной вере и добродетели. В 750 году Василий Декаполит скончался.

В народе этого преподобного прозвали Василий Капельник, ведь именно ко дню его памяти появлялись первые звуки капели, возвещавшие о скором отступлении холодов. На Руси говорили: "Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет".

Наблюдая за сосульками в этот день, пытались предугадать, каким будет урожай. Например, считалось, что чем больше сосулек, тем обильнее уродятся зерновые. Длинные сосульки — будет богатый урожай льна. Однако по той же примете делали вывод, что пока настоящего весеннего тепла ждать рановато.

Если в этот день шел дождь, ждали теплого, но дождливого лета. Пасмурная погода на Василия Капельника, как считали в народе, предвещала ночные заморозки, а солнечный день сулил обильный урожай.

Некоторые считали, что сосульки могут приманить в дом удачу. Для этого на Василия Капельника приносили в дом сосульки, а когда они растают, кропили талой водой все углы. Остатки воды выливали у порога.

Счастье и здоровье подарят принесенные в дом на Василия Капельника сосновые ветки, говорит народная примета. Отдельно собирали хвою и почки сосны и ели, из которых готовили целебные настои и отвары.

Незамужние девушки пекли на Василия Капельника калачи, съев которые, как считалось, быстрее встретишь суженого. Замужние женщины старались в этот день одарить супругов особой заботой и вниманием, чтобы сберечь в семье любовь и взаимопонимание.

Ни в коем случае нельзя на Василия Капельника браниться и ссориться, особенно у открытого огня. Запрещали плевать в пламя, бросать в него мусор — особенно волосы с расчески — и заливать водой. Считалось нежелательным в этот день подметать пол, чтобы не вымести из дома удачу, а также ставить веник метелкой вниз.

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