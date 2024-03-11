Песков ответил на слухи о "готовности" России нанести ядерные удары по Украине

Москва приписывали такие планы в конце 2022 года

Сообщения некоторых западных средств массовой информации о том, что Россия якобы была готова нанести ядерные удары по Украине в конце 2022 года, не имеют отношения к действительности. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "эти сообщения из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах".

В связи с этим Песков выразил сомнения в том, что подобная тема "нуждается в каких-то комментариях", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков подчеркивал, что "ядерная война – это последнее средство, люди должны ее бояться на уровне инстинкта самосохранения". В связи с этим спикер Кремля призывал "не допустить рутинизации темы путем постоянных разговоров".

Российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на обвинения с Запада, отмечал, что у России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе. Он подчеркнул, что страна никогда этого не делала и не планирует делать в будущем.

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