Кремль прокомментировал сообщения о смене главы ВМФ России

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Открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России не было. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать сообщения журналистов о том, что Моисеев сменил на этом посту Николая Евменова, который командовал российским военным флотом с 2019 года.

Однако Песков заявил, что указы с грифом "секретно" Кремль не комментирует, а открытых документов по этому вопросу нет, сообщает РИА Новости.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в поднятии Андреевского флага на фрегате "Адмирал Головко", который оснащен крылатыми ракетами "Калибр" и является основой ударных группировок в дальней морской и океанской зонах, а также дал команду поднять флаги на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и тральщике "Лев Чернавин".

Главком ВМФ Николай Евменов сообщал, что планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полк морпехов Каспийской флотилии переформируют в бригаду.

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