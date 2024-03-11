ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии начали проверку боевой готовности воинских частей

13:09
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Жителей предупредили о перемещении военной техники

В Белоруссии начали комплексную проверку боеготовности воинских частей министерства обороны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Личный состав и техника должны выдвинуться в заранее определенные места. 
В МИД прокомментировали учения НАТО около границ России

Отмечается, что помимо передислокации войск будут проведены боевые стрельбы. А также прочие учебные действия. Жителей предупредили о передвижении военной техники. 

Комплексную проверку решили провести в свете масштабных учений НАТО. Об этом заявил начальник Генштаба Белоруссии. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные учения в Белоруссии
Военные учения в Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.