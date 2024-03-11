В Белоруссии начали проверку боевой готовности воинских частей

Жителей предупредили о перемещении военной техники

В Белоруссии начали комплексную проверку боеготовности воинских частей министерства обороны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Личный состав и техника должны выдвинуться в заранее определенные места.

Отмечается, что помимо передислокации войск будут проведены боевые стрельбы. А также прочие учебные действия. Жителей предупредили о передвижении военной техники.

Комплексную проверку решили провести в свете масштабных учений НАТО. Об этом заявил начальник Генштаба Белоруссии.

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