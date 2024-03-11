Минфин раскрыл условия обмена замороженными активами

Их утвердила правительственная комиссия

Министерство финансов России и ООО "Инвестиционная палата" (организатор соответствующих торгов) объявили параметры и ориентировочные сроки сделки по выкупу нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц — резидентов.

Прием заявок на продажу заблокированных активов запланирован с 25 марта по 8 мая. Он осуществляется при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

Предполагается, что под обмен попадут более 3,5 тысячи биржевых инструментов, сообщается на официальном сайте организатора торгов.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова сообщила, что Банк России увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с российскими инвесторами. В планируемом обмене активами многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов.

Что касается риска конфискации российских активов на Западе, министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что любые действия с активами нашей страны, заблокированными в рамках рестрикций, получат симметричный ответ — в России заморожено не меньше активов западных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"