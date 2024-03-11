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Бойцы элитных подразделений ВСУ задумались о свержении Зеленского

13:26
  • понедельник
  • 11 марта 2024

По словам источников, эту тему активно обсуждают в украинской армии

Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказал представитель российских силовых структур.
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Как отметил собеседник РИА Новости, эту тему обсуждают "представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов" в рамках некого закрытого Telegram-канала.

Недовольство бойцов ВСУ и силовиков вызывают действия Зеленского и нового галвкома ВСУ Александра Сырского, утверждают источники.

Неделей ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен допускал, что Зеленского могут эвакуировать из Киева в связи с тяжелым положением на фронте и волнениями внутри страны. Предполагалось, что украинского президента могут перевезти во Львов.

Тем временем экс-главкома ВСУ Валерия Залужного задумали отправить послом в Лондон. Эксперты предполагают, что это может сигнализировать о согласии британской стороны заменить Зеленского на Залужного, причем последнего пошлют в Великобританию для прохождения "курсов молодого президента".

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