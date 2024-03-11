Собянин объявил о выходе на линии нового поколения поездов метро "Москва-2024"

Исторический день для Замоскворецкой ветки

Замоскворецкая линия метро всегда была очень популярной: ей пользуются в день 900 тысяч пассажиров. Она одна из самых протяженных в Москве. Из 24 станций 16 - пересадочные. Отдельный восторг вызывает оформление. А теперь передвигаться вдоль "зеленой" ветки станет еще комфортнее: там начинается масштабная программа обновления подвижного состава. Вместо старых и шумных номерных на линию выходят новые метропоезда - "Москва-2024".

Первый поезд новейшего поколения отправился из старейшего электродепо Замоскворецкой линии - "Сокол".

"Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава вообще и на пассажирском транспорте - в частности. В том числе на метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов стал меньше в два раза: с 24 лет до 12. Мало того, это не просто новые поезда, это поезда новых серий, нового поколения. Мы начинали с номерного вагона, которые здесь стоят, потом запустили новые современные мирового уровня поезда "Москва-2020". Сегодня запускаем поезд "Москва-2024". Через два года выйдет "Москва-2026", - сообщил мэр Сергей Собянин.

Новые поезда - российского производства. Они не только более комфортные, но и более эффективные. Изменился внешний вид вагонов и некоторые их технические характеристики: по сравнению с предыдущей серией форма составов более прямоугольная, световые элементы расположены иначе, увеличился угол наклона, что улучшит аэродинамику. Усилена шумоизоляция.

Подвижной состав проходит тщательные испытания. Проверяют его по ста параметрам.

"За два года Замоскворецкая линия будет обновлена полностью. На 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026", новейшими поездами", - добавил глава города.

Заметят пассажиры и изменения в интерьере. Больше расстояние между сидениями, с которых на поручни перенесли USB-зарядки. Теперь не нужно беспокоить сидящих рядом пассажиров. Аппарели для людей с ограниченными возможностями установили в головных вагонах. Дверной проем стал шире: удобнее входить и выходить. Можно пройти через состав - от первого до последнего вагона - и еще до остановки занять место в удобном для выхода вагоне.

К слову, дизайн внутреннего оформления москвичи выбрали сами. В рамках Московского урбанистического форума 2023 можно было проголосовать за один из трех вариантов. Победила вариант "Эко", где преобладают коричневые тона со вставками "под дерево". При формировании задания учитывали мнение пассажиров.

Управлять поездами нового поколения машинисты начали учиться заранее. В новом поезде работать им будет комфортнее. Шумоизоляция, кондиционер, эргономичный пульт управления, кресло - все самое современное. Есть доступ к видеокамерам, расположенным в вагонах. Предусмотрен автономный ход: для движения без контактного рельса.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"