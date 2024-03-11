Масленичный фестиваль стартовал почти на 30 столичных площадках

Рестораторы будут соревноваться в изобретательствах

Сергей Собянин пригласил всех на традиционный фестиваль "Московская Масленица". Он стартовал почти на 30 площадках. Одна из них - на Тверской площади. Рестораторы будут соревноваться в изобретательстве. И обещают посетителям всевозможные старинные рецепты блинов и начинок из различных уголков России.

Масленица - один из самых веселых славянских праздников. В этом году масленичная неделя - с 11 по 17 марта. По традиции, главными развлечениями были хороводы, бои, пляски, захват снежного города, песни и прыжки через костер. Дома сидеть и грустить запрещалось. Люди верили, что в таком случае год будет неудачным.

Культурная и гастрономическая программа подготовлена на нескольких десятках площадок по всей Москве - как в центре, так и в спальных районах. Целые городки построили на площади Революции, на Кузнецком мосту. Блинный терем уже выстроили в Кузьминках. На протяжении масленичной недели всех желающих там будут знакомить с рецептами блинов с полезными и вкусными начинками.

Гончарная лавка уже открылась в Марьине. Там познакомят с народными промыслами. Музыкальный народный оркестр набирает всех желающих в Отрадном. Там познакомят с инструментами и даже разрешат поиграть на трещотке, дудочке.

Центральные площадки традиционно яркие и с интенсивной творческой программой. Так, на Тверской площади можно смастерить масленичный веник из лыка и даже птицу счастья.

С сегодняшнего дня и всю неделю можно с удовольствием объедаться блинами. Чтобы стимулировать аппетит, важно помнить, что даже в этом деле есть народные приметы. Например, наши предки верили, что съесть блин с вареньем - к сытости и прибыли. Отведать блин с маслом - к созданию крепкой семьи. А не съесть ни одного блина на Масленицу – год будет неудачным.

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