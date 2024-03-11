ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 40 тыс. москвичей получили помощь в сосудистом центре на базе Склифа

15:09
  • понедельник
  • 11 марта 2024

В прошлом году в институте имени Склифосовского открыли флагманский центр

Более 40 тысяч москвичей получили медпомощь в региональном сосудистом центре на базе института Склифосовского.

10 лет назад в столице создали высокотехнологичную инфарктную, а спустя несколько лет - инсультную сеть. Их задача - как можно быстрее принимать соответствующих больных и оказывать им помощь.

На сегодняшний день в систему входит более 20 стационаров столицы. А в прошлом году в институте имени Склифосовского открыли флагманский центр - там пациенты с сосудистыми патологиями уже в первые два часа получают полный комплекс исследований, после чего начинается их лечение.

"В процессе развития сосудистого центра менялись отделения, которые входили в сосудистую программу, менялось взаимодействие между службами. Но в результате пришло к очень эффективной схеме. И когда открылся флагманский центр, то здесь нам вообще удалось приблизить все службы друг к другу", - отметил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
Центр на базе Склифа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.