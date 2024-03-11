Более 40 тыс. москвичей получили помощь в сосудистом центре на базе Склифа

В прошлом году в институте имени Склифосовского открыли флагманский центр

Более 40 тысяч москвичей получили медпомощь в региональном сосудистом центре на базе института Склифосовского.

10 лет назад в столице создали высокотехнологичную инфарктную, а спустя несколько лет - инсультную сеть. Их задача - как можно быстрее принимать соответствующих больных и оказывать им помощь.

На сегодняшний день в систему входит более 20 стационаров столицы. А в прошлом году в институте имени Склифосовского открыли флагманский центр - там пациенты с сосудистыми патологиями уже в первые два часа получают полный комплекс исследований, после чего начинается их лечение.

"В процессе развития сосудистого центра менялись отделения, которые входили в сосудистую программу, менялось взаимодействие между службами. Но в результате пришло к очень эффективной схеме. И когда открылся флагманский центр, то здесь нам вообще удалось приблизить все службы друг к другу", - отметил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

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