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В музее-заповеднике "Остафьево" спасли птенца неясыти

15:11
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Крохотного, беспомощного совенка заметили в сугробе

В птичьем госпитале этому совенку хорошо, но все же в естественных условиях - лучше. Он еще не успел до конца опериться, а уже хочет упорхнуть. Правда, непонятно куда, ведь летать он не умеет. Да и незачем ему покидать то место, в котором тепло и сытно. Только в дикой природе еду совенку приносил не человек, а мама. Но сейчас ее рядом нет, поэтому пернатый хищник приспосабливается к новым условиям. Он оказался здесь благодаря неравнодушным людям.

Одинокого совенка в огромном сугробе рядом с гнездом обнаружил агроном музея-заповедника "Остафьево". Птица хоть и выглядела здоровой, но мужчина решил передать ее в надежные руки, позвонил на горячую линию правительства Москвы и дождался приезда специалистов .

Подобные случаи для музея-заповедника не редкость. Совы-неясыти облюбовали здесь липовую аллею. Многие деревья помнят Карамзина и Пушкина. Со временем в них появились расщелины и дупла. Там свои жилища и обустраивают совы. Иногда места хватает не всем.

Как только совы начинают чувствовать силу в крыльях, они покидают гнездо. Иногда это получается неудачно, и они застревают в глубоких сугробах или приземляются на проезжую часть. В таких случаях не стоит беспокоить реабилитационные центры, а нужно просто отнести птицу в безопасное место. Помощь специалистов понадобится, если заметны серьезные повреждения.

Возможно, родители нашли бы и этого совенка, но их опередили люди. Теперь хищник уже не увидит своих близких, но он об этом вряд ли переживает. Совы-неясыти птицы гордые - живут сами по себе, от родителей улетают рано. Совсем скоро и совенок начнет самостоятельную жизнь. Осталось только уверенно встать на крыло. 

 Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Место спасения совенка
Место спасения совенка
Место спасения совенка
Место спасения совенка
Совенок
Совенок
Совенок
Совенок
Совенок
Совенок
Сова
Сова
Сова
Сова
Сова
Сова
Сова
Сова
Сова
Сова
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