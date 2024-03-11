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В Москве наградили победителей конкурса "Славься, Казачество"

14:45
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Торжественная церемония прошла в Общественной палате

Победителей Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества "Славься, Казачество" наградили в Москве.

Торжественная церемония прошла в Общественной палате. Участники в возрасте от 4 до 35 лет создавали свои работы в номинациях живопись, графика, компьютерная графика, кино- и видеотворчество.

Конкурс посвятили сохранению истории и культуры российских казаков. Также обсуждали вопорсы совершеноствования законодательства, касающиеся казачества.

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Всероссийский конкурс "Славься, Казачество!"
Всероссийский конкурс "Славься, Казачество!"
Всероссийский конкурс "Славься, Казачество!"
Всероссийский конкурс "Славься, Казачество!"
Всероссийский конкурс "Славься, Казачество!"
Всероссийский конкурс "Славься, Казачество!"
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