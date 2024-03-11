В США назвали ключевое преимущество России на Украине

Идет производственная война

Россия производит втрое больше боеприпасов, чем союзники для Украины.

Это является ее ключевым преимуществом в украинском конфликте, пишет издание CNN. Так, Россия производит за месяц 250 тысяч снарядов, а американские военные только планируют производить 100 тысяч снарядов.

При этом показателя в 100 тысяч снарядов в месяц сложно добиться из-за замороженного в конгрессе пакета помощи Киеву на 60 миллиардов долларов.

"Похоже, Россия находится на правильном пути", - сообщили американские СМИ.

Издание отмечает, что сейчас идет производственная война. Исход на Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена к ведению этой войны.

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