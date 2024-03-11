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Началось голосование на конкурсе научно-популярного видео "Знаешь? Научи!"

14:06
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Победители конкурса будут объявлены 17 апреля

5 октября 2023 года стартовал Всероссийский конкурс научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Цель мероприятия — предоставление возможности школьникам со всей страны заявить о себе как о будущих молодых ученых и проявить таланты научно-популярный блогеров.

C 11 по 20 марта 2024 года на сайте конкурса пройдет Всероссийское голосование, в котором зарегистрировавшиеся пользователи смогут оценить видеоролики участников конкурса по трем критериям: понятность, увлекательность и глубина освещения темы.

Победители конкурса будут объявлены 17 апреля 2024 года. Торжественная церемония награждения состоится 15 мая 2024 года в Москве, в павильоне "Атом" на ВДНХ.

Организатор конкурса — АНО "Национальные приоритеты" совместно с научно-просветительским проектом "Атомариум. Homo Science" при поддержки Государственной корпорации "Росатом" и национального проекта "Наука и университеты".

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