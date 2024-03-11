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В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ

13:50
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Депутаты предлагают дать выпускникам выбор формы экзамена

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму закон, который предполагает отмену обязательного ЕГЭ. Выпускникам они предлагают дать выбор: сдавать ли при окончании школы единый госэкзамен, либо проверять знания в рамках "единой образовательной программы". Об этом сообщает ТАСС

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Авторы законопроекта уверены, что ЕГЭ в народе не любят. Кроме того, это - несовершенный механизм проверки знаний и лишняя нагрузка на кошелек родителей. Народные избранники ссылаются на мнение избирателей и уповают на то, что механизм сдачи экзамена удастся откорректировать. 

Предполагается, что новый законопроект даст дополнительный приток учащихся в профтехучилища. Ну а ЕГЭ будут сдавать те, кто захочет поступать в высшие учебные заведения. В случае, если законопроект будет принят, он вступит в силу в 2025 году. 

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