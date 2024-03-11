В НАТО пообещали не расширять географию размещения ядерного оружия

Альянс не планирует отправлять ядерное оружие в новые страны

Североатлантический альянс не планирует увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие. Об этом заявил в понедельник, 11 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик дал такой комментарий накануне церемонии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО — скандинавское государство официально завершило процедуру присоединения к альянсу и стало его полноправным членом.

Столтенберг также отметил, что НАТО не считает, что со стороны России в настоящий момент исходит военная угроза против стран альянса, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации некоторых западных средств массовой информации о том, что Россия якобы была готова нанести ядерные удары по Украине в конце 2022 года. Он отметил, что "эти сообщения из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах".

При этом высокопоставленные источники в администрации Джо Байдена утверждали, что США с конца 2022 года готовятся к ядерному удару по России. Такое решение Вашингтон принял, проанализировав ситуацию на Украине и некие чрезвычайно важные разведданные.

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