Подробности он приводить не стал

Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Как подчеркнул Буданов, "наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму". При этом подробности он приводить не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что теперь российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, полученной в результате перехвата беседы немецких военных. Они обсуждали возможное участие ФРГ в атаке ВСУ на Крымский мост.

При этом официальный представитель разведывательного ведомства Андрей Юсов заявлял, что высказывания начальника ГУР Кирилла Буданова о насильственном "возвращении" полуострова Крым в состав Украины – это "инструмент влияния".

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