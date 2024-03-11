ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны подтвердило уничтожение еще одного Abrams в зоне СВО

14:24
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Российские бойцы продолжают уничтожать технику противника

Вооруженные силы Украины потеряли в ходе боев еще один американский танк Abrams. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

В зоне спецоперации уничтожен американский комплекс Patriot
"Искандер" уничтожил украинский комплекс С-300 в ДНР

Ведомство уточнило в своем Telegram-канале, что боевая машина была подбита российскими бойцами на авдеевском направлении.

Всего, согласно регулярной сводке российского Министерства обороны, украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, при этом ВС России улучшили свои позиции на донецком и авдеевском направлениях.

Ранее обозреватель журнала National Interest Питер Сучу заявил, что Украина стала кладбищем танков. Всего за несколько дней ВСУ потеряли три поставленных им Соединенными Штатами машины M1 Abrams. Это показало, что западная техника вовсе не такая исключительная, какой ее пытаются представить производители.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские бойцы в ходе специальной военной операции развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники, уничтожая ее и другое вооружение и военную технику, которой Запад снабжает киевский режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уничтожение танка Abrams
Уничтожение танка Abrams
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.