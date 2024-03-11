Российские бойцы продолжают уничтожать технику противника

Вооруженные силы Украины потеряли в ходе боев еще один американский танк Abrams. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Ведомство уточнило в своем Telegram-канале, что боевая машина была подбита российскими бойцами на авдеевском направлении.

Всего, согласно регулярной сводке российского Министерства обороны, украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, при этом ВС России улучшили свои позиции на донецком и авдеевском направлениях.

Ранее обозреватель журнала National Interest Питер Сучу заявил, что Украина стала кладбищем танков. Всего за несколько дней ВСУ потеряли три поставленных им Соединенными Штатами машины M1 Abrams. Это показало, что западная техника вовсе не такая исключительная, какой ее пытаются представить производители.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские бойцы в ходе специальной военной операции развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники, уничтожая ее и другое вооружение и военную технику, которой Запад снабжает киевский режим.

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