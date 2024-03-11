"Роскосмос" назвал дату запуска ракеты "Ангара-А5М"

Это очень важное для страны событие

Первый запуск модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М" планируется осуществить с космодрома "Восточный" в первой декаде апреля. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил главе государству Владимиру Путину в понедельник, 11 марта.

Как уточнил Борисов, работа над стартовым комплексом "Ангара-А5М" на космодроме Восточный уже подходит к завершению, сообщает ТАСС.

Это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура.

В декабре 2020 года Минобороны России впервые показало видео полета тяжелого ракета-носителя "Ангара-А5". Возглавлявший тогда "Роскосмос" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал успешный запуск ракеты фразой: "Она летает, черт возьми!!!".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна продолжит освоение космоса и космические исследования. В 2023 году государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей.

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