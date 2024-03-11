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Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане

14:39
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Они стартуют уже завтра

Россия, Китай и Иран 12 марта начнут совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024".

Они пройдут в северной части Индийского океана, пишет иранское агентство Tasnim. Военные отработают навыки борьбы с пиратством и терроризмом, а также защиты торговли и обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, Россия, Иран и Китай обменяются опытом в области проведения морских операций

На учениях будут присутствовать представители Омана, Азербайджана, Казахстана, Пакистана и ЮАР.

В прошлом году учения "Морской пояс безопасности - 2023" проходили с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря недалеко от иранских границ, напоминает ТАСС.

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