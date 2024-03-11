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Латвия устроит паспортный контроль для голосующих на выборах президента России

15:38
  • понедельник
  • 11 марта 2024

У посольства России в Риге будет установлен контрольно-пропускной пункт

Полиция Латвии и Государственная пограничная служба намерены провести проверку документов у россиян, желающих проголосовать на выборах президента России в Риге.
До старта голосования на выборах президента России остаются считанные дни

Как пишет NRA, возле российского посольства в Риге установят контрольно-пропускной пункт. Дежурящие на нем полицейские будут проверять основания для проживания на территории Евросоюза у россиян, которые придут проголосовать.

Глава полиции Латвии Армандс Рукс заявил, что обсудит этот вопрос с литовскими коллегами и поделится с ними идеями о том, как не допустить россиян на выборы.

Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти страны не могут запретить россиянам голосовать на выборах президента России, но рассматривают участие в этих выборах как проявление поддержки российской спецоперации.

До того российское Министерство иностранных дел вызывало временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии, потребовав обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах. Им напомнили, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.

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