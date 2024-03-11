Европа не в состоянии помочь Украине с вооружением

Возобновления помощи со стороны США в прежних объемах пока не предвидится

На фоне воинственных заявлений европейских политиков, городские власти немецких городов, пишет британская "Дейли Телеграф", уже требуют от Берлина выделения денег на строительство бомбоубежищ. И местных чиновников вполне можно понять, учитывая, что Евросоюз на полном серьезе обсуждает возможность введения войск на Украину. А это, констатирует очевидное американский журналист Тед Снайдер, вполне может привести к войне между Россией и странами НАТО.

При этом помочь оружием в нужном объеме Европа не в состоянии. Та же Германия по-прежнему сопротивляется отправке на Украину дальнобойных ракет "Таурус". Правда, глава МИД ФРГ Анналена Бербок согласна передать их Великобритании в обмен на то, что Лондон отправит Киеву свои ракет "Сторм Шедоу". Таким образом в Берлине хотят сохранить хотя бы видимость не прямого участия в конфликте на Украине, попутно выступая и против отправки туда своих солдат. Однако и без Германии желающих уже хватает. Помимо Франции, Прибалтики и Польши, эту инициативу поддержал и президент Чехии.

"С точки зрения международного права и устава ООН ничто не могло бы помешать войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам, оказывать помощь в работе на Украине. Даже если на её территории находится учебная миссия, это не является нарушением каких-либо международных правил. И от нас зависит, какую форму помощи мы выберем для оказания Украине, пока мы остаемся в рамках небоевых действий", - заявил Петр Павел.

Таким образом уже видны очертания некой коалиции европейских стран, выразивших готовность отправить военные контингенты на Украину. В Кремле за этой дискуссией пристально следят, считая ее крайне опасной.

Но в Киеве этому, разумеется, безмерно рады, учитывая, что дела на фронте у ВСУ идут неважно. При этом любые мирные инициативы на Банковой категорически отвергают. Это касается и тех предложений, что на днях сделал президент Турции Эрдоган. И заявлений Папы Римского, который предложил киевскому режиму "выбросить белый флаг", на что Зеленский отреагировал крайне грубо.

Хотя многие западные эксперты сходятся во мнении, что для Украины переговоры - это реальный выход. Потому как в этом конфликте ей не победить. А в случае его продолжения страна и дальше будет терять территории, пишут американские СМИ, попутно фантазируя и на тему того, как и когда могут закончиться боевые действия:

"Как закончится украино-российская война? Октябрьским сюрпризом. Украина распадется, и Новая Украина возникнет на основании одностороннего заявления нынешних киевских властей при поддержке высшего военного командования. Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально".

Тем более, что возобновления помощи со стороны США в прежних объемах пока не предвидится. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом заявил, что тот сказал ему, что прекратит финансирование Киева в случае избрания президентом. И шансы на его победу растут. Впрочем, и демократы более не хотят спонсировать Киев на безвозмездной основе.

"Я собираюсь поехать на Украину скоро, и я скажу им, что помощь будет, но в формате заемных средств, которые вы должны будете вернуть. Никто не хочет помочь Украине больше, чем я, но мы должны думать в первую очередь об Америке. Но идея, что мы будем только отдавать, не получая ничего назад, должна исчезнуть", - заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

При этом в Европе, несмотря на заявления о готовности помогать Украине, признают тот факт, что сил и средств для этого у нее пока недостаточно. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, ЕС за время конфликта истощил свои запасы вооружений. И его производство только предстоит нарастить. При этом Россия, по данным CNN, уже выпускает снарядов в три раза больше, чем США и Евросоюз вместе взятые.

Под вопросом и поставки Киеву истребителей F-16, вторит коллегам "Нью-Йорк Таймс", сообщая, что это происходит из-за неразберихи в НАТО, глава которой сегодня впервые за долгое время обмолвился о переговорах. Правда, опять подчеркнув, что делать это необходимо исключительно на украинских условиях.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"