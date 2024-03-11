"Что сказать народу?": последний снимок Миддлтон оказался со странностями

Крупнейшие информагентства отозвали послеоперационное фото принцессы Уэльской

Британская монаршая семья вновь привлекла к себе пристальное внимание мировой общественности. А поводом для этого послужил первый более чем за два месяца фотоснимок принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Ведущие мировые агентства отозвали это изображение, заподозрив его в редактировании. Принцесса в январе перенесла операцию на брюшной полости, и снимок в окружении детей должен был успокоить подданных. Что же пошло не так?

Принцессу Уэльскую подданные Его величества не видели аж с конца прошлого года. По официальной версии, она восстанавливается после сложной, но плановой операции на брюшной полости, которую сделали ещё в январе. Дабы успокоить впечатлительных британцев, в официальном аккаунте Кейт Миддлтон появилось трогательное фото, якобы сделанное накануне. Трое наследников британской короны, улыбки и легкий румянец на щеках. Благодаря информагентствам, которые тут же растиражировали изображение, умилялся весь мир. Правда, недолго.

"Такое нечасто случается, я не могу припомнить подобный случай, когда международные информагентства удалили бы снимки из-за репутационных опасений. Вот, например, Associated Press - крупное агентство - пишет, что, похоже, снимок был отредактирован", - отмечают западные СМИ.

Похожие формулировки у Reuters и France Press. И ладно бы просто монаршему семейству слегка тон кожи осветлили или белизны зубов добавили. Особо внимательные наблюдатели уверены – фото не просто отредактировано, а составлено из разных частей. Рука принцессы Шарлотты сдвинута в сторону. Её волосы с одной стороны длиннее, чем с другой. С юбкой тоже происходит что-то необъяснимое. Наконец, каблук всего один. Поза самой Кейт тоже неестественная. Обручальное кольцо вообще пропало. Кто-то даже заметил желтые осенние листья. "В общем, кругом обман" – рассуждают в эфире британских телешоу:

"Посмотрите на их ежегодные рождественские открытки. Помните, на одной из них у принца Луи не хватало пальцев. Дело же не в том, что они используют фотошоп. А в том, что это фото специально было опубликовано, чтобы показать всем - с принцессой всё в порядке".

Ведь для британцев это сейчас едва ли не главный вопрос. Даже за здоровье 75-летнего Карла III, у которого недавно диагностировали рак, переживают меньше, чем за принцессу Уэльскую. В отличие от пожилого монарха, ее искренне любят. Часто сравнивают с принцессой Дианой и точно так же боятся потерять.

"Король постоянно был на виду – и до посещения госпиталя, и после. А принцессу мы не видим – она спрятана. И представитель её пресс-службы напомнил журналистам, что не стоит операции Кейт уделять много внимания. Дворец не рассказывает, что именно произошло с принцессой, в это же время о здоровье короля сообщаются мельчайшие подробности", - рассказала журналист Камилла Томини.

По ее словам, "король пытается прикрыть Кейт, чтобы к ней было меньше внимания". "Поэтому их выписали из одной клиники, в один и тот же день", - добавила журналист.

Правда, в отличие от короля, принцессу никто не видел. Муж в больнице навещал ее всего один раз. Ну а в желтой прессе чего только ни писали. Якобы Кейт сделали неудачную операцию по увеличению ягодиц или даже подпольный аборт.

"Операция прошла плохо, и послеоперационный период тоже был плохим. Врачам пришлось принять довольно радикальное решение из-за осложнений. И решение заключалось в том, чтобы ввести её в кому. Её жизни угрожала большая опасность. На самом деле, беспокойство в королевской семье было ощутимо. Врачи боролись за её жизнь! И сейчас за кулисами дворца идёт серьёзная дискуссия – что сказать народу", - рассказала Конча Каллеха, журналист, Испания.

А еще лучше показать. Вот недавнее фото, подлинность которого, правда, никто не подтвердил. Кейт в машине матери на пассажирском сидении. В глаза сразу бросается одутловатое лицо. Поэтому-то, призналась в соцсетях, сама принцесса слегка перестаралась с фотошопом.

В общем, ничто человеческое ей не чуждо. Ну а британцы уже ждут возвращения своей любимицы. К исполнению королевских обязанностей Кейт Миддлтон должна приступить после Пасхи – то есть в начале апреля. Если, конечно, не случилось самого страшного. Ведь Виндзоры, как никто другой, умеют прятать скелеты в монарших шкафах. И фотошоп, пожалуй, самый безобидный способ сделать это.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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