Началась масленичная неделя: какие площадки приготовила Москва

В столице повара уже соревнуются в изобретательности

Сегодня в России началась масленичная неделя. Семь дней перед Великим постом ещё называют сырной седмицей. В этот период принято отказываться от сыра, но точно не от блинов - главного угощения. Во всех уголках страны ярмарки и кулинарные фестивали. С размахом по традиции масленицу отмечают и в Москве. В городе почти на 30 площадках рестораторы будут соревноваться в изобретательстве. И обещают посетителям старинные рецепты блинов с всевозможными начинками.

Этот праздник начали отмечать еще до Крещения Руси. До наших дней дошли и языческие обряды - сжигание чучела, например, символизирует проводы зимы. Важно отложить все дела, веселиться и печь блины и угощаться - так считали наши предки. Дома сидеть и грустить запрещалось - если ослушаться, год будет неудачным. Потому программа масленичной недели разнообразная, с большим количеством песен, танцев и мастер-классов. В центре внимания, конечно, главное лакомство.

Говорят, много блинов не бывает. Потому на Кузнецком мосту их обещают печь в режиме нон стоп.

"Москва в первый раз попробовала сделать одну из площадок круглосуточной. Сейчас, где мы находимся, она будет работать 24 часа. По сути, неделю с 11 по 17 блины будут готовится постоянно", - рассказал ресторатор Сергей Миронов.

Культурная и гастрономическая программа подготовлена на нескольких десятках площадок по всей Москве - как в центре, так и в спальных районах. Блинный терем уже выстроили в Кузьминках. Гончарная лавка открылась в Очаково - Матвеевском. В Новых Черёмушках открылась блинная. Рецепт херсонских блинов с припёком - есть даже мясные налистники.

Не знаете, что такое "зауральская роспись" или "торжокское золотое шитье"? Тогда вам в Южное Бутово. Музыкальный народный оркестр набирает всех желающих в Отрадном. Там познакомят с инструментами и даже разрешат поиграть на трещотке, дудочке. На Тверской площади можно смастерить масленичный веник, куклу, и даже птицу счастья из лыка. Что из поделок нужно хранить только год, а что больше - тоже имеет значение.

Изобильные ярмарочные ряды создают праздничное настроение, а меню с горячими напитками и блины со всевозможными начинками стимулируют аппетит. Важно помнить, что даже в поедании блинов есть народные приметы. И главная - если не съесть ни одного блина на Масленицу, удача пройдет мимо.

Масленица продлится до воскресенья. С 18 марта православные верующие вступят в многодневный и строгий Великий пост.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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