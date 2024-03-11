Путин утвердил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Ее получат россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки

Прабабушки и прадедушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей, будут получать повышенную пенсию. Закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки возрастом до 18 лет. Уточняется, что речь идет также о совершеннолетних выпускниках школ, а также об обучающихся по очной форме.

Правнуки-ученики признаются нетрудоспособными до конца обучения - но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. Ограничения по возрасту закон не устанавливает, если до 18 лет они стали инвалидами. Все это относится к россиянам, не имеющим трудоспособных родителей.

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