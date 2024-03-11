В Тбилиси напомнили, что выражали солидарность с украинским народом

Правительство Грузии выражает озабоченность недружественными действиями украинских властей, направленных против грузинского народа. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 11 марта.

В кабмине Грузии напомнили, что последние два года страна "непоколебимо выражала солидарность украинскому государству и народу, а также осуждала военную агрессию России в нашей дружественной стране".

Однако некоторые решения украинских властей, которые грубо противоречат традиционной дружбе между двумя народами, внушают тревогу и сожаление, подчеркнули авторы заявления. В частности, Киев включил в состав официальной делегации бывшего грузинского министра юстиции Зураба Адеишвили, который на родине заочно осужден по нескольким уголовным делам.

Помимо этого на Украине высокой должности работает бывший заместитель главы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе, хотя он является фигурантом уголовного дела на родине, цитирует заявление грузинского кабмина ТАСС.

Несмотря на выражение поддержки украинским властям, Грузия не примкнула к антироссийским санкциям. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что это навредит населению и безопасности Грузии, а власти не могут рисковать жизнями граждан и экономическим положением государства.

Но это не мешает гражданам Грузии воевать на стороне ВСУ. В Министерстве обороны России рассказали, что канадские и грузинские наемники были вместе с боевиками националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) в Авдеевке перед бегством.

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