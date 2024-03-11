Украинских бойцов обучали западные инструкторы

Страны Североатлантического альянса стоят за всеми госпереворотами на Украине. Натовские инструкторы и так называемые помощники не только обучали украинских бойцов, но и сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, украинских военных готовили к этим акциям в специальных лагерях. Они были развернуты на территории Польши и стран Прибалтики, передают "Известия".

Захарова напомнила, как во время Евромайдана в 2013 году "мирные демонстранты" профессионально рыли окопы на улицах Киева и других городов, а военные были специально экипированы. Дипломат подчеркнула, что за всем этим стояли спецслужбы западных стран.

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