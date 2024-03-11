ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова назвала организаторов переворотов на Украине

16:11
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Украинских бойцов обучали западные инструкторы

Страны Североатлантического альянса стоят за всеми госпереворотами на Украине. Натовские инструкторы и так называемые помощники не только обучали украинских бойцов, но и сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Конгрессмен признал соучастие США в госперевороте на Украине
О последствиях мятежа: 10 лет назад в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту

По словам дипломата, украинских военных готовили к этим акциям в специальных лагерях. Они были развернуты на территории Польши и стран Прибалтики, передают "Известия".

Захарова напомнила, как во время Евромайдана в 2013 году "мирные демонстранты" профессионально рыли окопы на улицах Киева и других городов, а военные были специально экипированы. Дипломат подчеркнула, что за всем этим стояли спецслужбы западных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.