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В Киеве напуганы скоростью реагирования ВС России на данные разведки

16:33
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Российские военные поражают цель через несколько минут после получения координат

ВС России достаточно нескольких минут после получения координат цели, чтобы нанести по ней удар. Экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил журналистам, что российские военные построили современный разведывательно-ударный комплекс.

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Как предположил Стариков, все звенья этого комплекса связаны в рамках сетецентрической войны. Сразу после получения разведданных информация отправляется наверх, вводится полетное задание и наносится удар по цели. Весь процесс занимает две-три минуты, считает отставной полковник. Эксперт комментировал потерю украинскими войсками ЗРК Patriot в зоне СВО.

По словам Старикова, российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи. Это усложняет ситуацию для Киева, ВСУ будет все тяжелее бороться с российскими самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы.

Минобороны России 9 марта опубликовало видео удара ракетой "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР. Сообщалось, что было уничтожено три системы ПВО. Позже выяснилось, что в списке ликвидированного вооружения -  два американских ЗРК Patriot, передает РИА Новости.

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