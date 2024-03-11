В Киеве напуганы скоростью реагирования ВС России на данные разведки

Российские военные поражают цель через несколько минут после получения координат

ВС России достаточно нескольких минут после получения координат цели, чтобы нанести по ней удар. Экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил журналистам, что российские военные построили современный разведывательно-ударный комплекс.

Как предположил Стариков, все звенья этого комплекса связаны в рамках сетецентрической войны. Сразу после получения разведданных информация отправляется наверх, вводится полетное задание и наносится удар по цели. Весь процесс занимает две-три минуты, считает отставной полковник. Эксперт комментировал потерю украинскими войсками ЗРК Patriot в зоне СВО.

По словам Старикова, российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи. Это усложняет ситуацию для Киева, ВСУ будет все тяжелее бороться с российскими самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы.

Минобороны России 9 марта опубликовало видео удара ракетой "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР. Сообщалось, что было уничтожено три системы ПВО. Позже выяснилось, что в списке ликвидированного вооружения - два американских ЗРК Patriot, передает РИА Новости.

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