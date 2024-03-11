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Десятки человек пострадали во время полета в Новой Зеландии

18:09
  • понедельник
  • 11 марта 2024

В какой-то момент самолет резко снизился

По меньше мере 50 человек пострадали во время полета "Боинга 787". Самолет южноамериканской авиакомпании "Латам" совершал рейс из австралийского Сиднея в Новозеландский Окленд.

ЧП, по данным местных СМИ, произошло в районе 4 часов дня по местному времени. По рассказам очевидцев, в какой-то момент самолет резко снизился, и часть пассажиров подбросило к потолку. Тем не менее, пилотам удалось приземлить борт в аэропорту Окленда. У пострадавших ранения средней и легкой степени тяжести - все они госпитализированы.

В авиакомпании объяснили инцидент техническими неполадками борта, которые и привели к неудачному маневру. Производитель пока от комментариев воздержался.

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