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Путин распространил на гражданских выплату 5 миллионов в случае гибели в СВО

17:16
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Раненые получат 3 миллиона рублей

Выплата в 5 миллионов рублей в случае гибели в специальной военной операции на Украине распространена на гражданский персонал силовых ведомств. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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В опубликованном на официальном портале правовой информации документе уточняется, что речь идет о гражданском персонале Минобороны России, о некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел. Также указ касается гражданских сотрудников ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи и таможенных органов.

Указом предусмотрена также выплата в 3 миллиона рублей в случае ранения гражданских сотрудников указанных ведомств в зоне СВО. Ранее такие выплаты были назначены в случае гибели или ранения в СВО военнослужащих ВС России.

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