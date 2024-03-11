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Суд отправил под арест готовившего теракт в Калуге студента

17:42
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Бомбу подозреваемый изготавливал в комнате общежития

Судьи в Калуге отправили под арест 19-летнего студента, готовившего теракт в Калужском районном суде. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Калужской области.

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По данным следствия, студент в комнате общежития занимался изготовлением самодельного взрывного устройства. В дальнейшем он планировал устроить террористический акт в здании районного суда.

По данным некоторых СМИ, молодой человек недавно вступил в ряды радикальных исламистов. Куратор дал ему задание устроить теракт в суде. При обыске у студента нашли компоненты для изготовления бомбы. Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к совершению теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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