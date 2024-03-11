Зеленский объявил о строительстве трех линий обороны

Протяженность фортификационных сооружений – 2 тысячи километров

Президент Украины объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений. Как сообщил Владимир Зеленский в Telegram, протяженность линий обороны составит две тысячи километров.

В украинском кабмине ранее заявили о выделении на строительство укреплений более 20 миллиардов гривен – это 525 с половиной миллиона долларов. Несмотря на это, в Раде утверждали, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.

Тем временем в США законопроект, предполагающий военную помощь Киеву в размере более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США - но забуксовал в палате представителей. Зеленский жаловался, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную помощь в течение месяца, передает РИА Новости.

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