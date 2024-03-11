Местное население против присутствия украинских солдат

Боевики ВСУ пытаются сохранить контроль над Купянском – в то время как жители города вовсе не хотят, чтобы их спасали от россиян, утверждает американский новостной портал The Daily Beast. По его сведениям, у украинских военных кончаются боеприпасы и вооружения – и все это на фоне негативного настроя местного населения.

Украинские военные рассказали журналистам, что солдаты ВСУ предпочитают не снимать жилье в Купянске. Они опасаются, что пророссийски настроенные жители раскроют информацию о месте их жительства военным ВС России. Утверждают также, что украинские солдаты не принимают еду от местного населения - опасаются, что она может быть отравлена.

По данным портала, из 28 тысяч жителей Купянска в городе остались около 11 тысяч. В материале отмечается, что пророссийские настроения зафиксированы в восточных регионах Украины. В ВСУ считают, что до 50% жителей Купянска могут поддерживать Россию.

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