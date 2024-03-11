Кандидаты в президенты и их представители общаются с избирателями в регионах

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Сегодня в Луганской народной республике началось досрочное голосование на выборах президента. Оно пройдёт до 14 марта. А накануне такое же голосование стартовало и в ДНР. Оно проходит более чем в 40 регионах страны, в основном, в труднодоступных районах. На сегодняшний день в досрочных выборах приняли участие уже более миллиона 400 тысяч человек. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. А более 4,5 миллиона россиян подали заявки на онлайн-голосование. Зарегистрированные кандидаты и их представители общаются с избирателями в регионах.

В Москве на Тверской улице кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов вместе с партактивом представил свою предвыборную программу из 10 позиций. КПРФ делает акцент на здравоохранении и социальных гарантиях для всей молодежи в регионах.

"Студенты инженерного института, они в один голос говорили: жилье, хорошая зарплата, работа после окончания вуза", - отметил Николай Харитонов.

Вопрос дефицита кадров поднимает Владислав Даванков. Кандидат от "Партии Роста" и "Новые люди" посетил тульский молочный комбинат. "Как вовлекать скорей молодежь для того, чтобы она могла работать на благо своего предприятия, на благо всей страны", - сказал Владислав Даванков.

И, конечно, в год семьи - внимание молодым семьям. Кандидат в президенты – Леонид Слуцкий - лидер партии ЛДПР предлагает начать с понижения ипотечных процентов: "Нужно понижать до порога 7-8 процентов, новое - хорошо забытое старое".

Со сцены Тверского академического театра драмы народный артист России Владимир Машков рассказывает о том, что ему помогает двигаться вперед. А после рассуждает на тему, что поможет двигаться вперед всей стране. Речь шла о курсе, который обозначил президент в своем Послании.

"Все послание было направлено, прежде всего, к гражданам нашей страны. И основано оно на пожеланиях, предложениях, которые получил наш кандидат Владимир Владимирович Путин во время своих встреч, бесед с людьми разных профессий", - сказал Владимир Машков.

Сегодня стали известны результаты опросов, которые провели крупнейшие социологические центры страны. По данным фонда "Общественное мнение", за Владимира Путина готовы отдать свои голоса более 80 процентов избирателей. На втором месте Николай Харитонов - КПРФ. Следом идет Леонид Слуцкий - ЛДПР. А замыкает четверку - единый кандидат от "Партии Роста" и партии "Новые люди" Владислав Даванков. Очень близкие данные получил и ВЦИОМ.

А эти данные социологов подтверждают и в Центризбиркоме – явка на предстоящих выборах будет довольно высокой. Более 70 процентов, прогнозируют в ЦИК, после того, как их сотрудники пообщались лично более чем с 40 миллионами избирателей. Проект "Информ УИК" - это не просто соцопрос на улице, а адресный обход.

"Почти 331 тысяча членов УИК обошли практически каждый дом и каждую квартиру в нашей большой стране. Пройдено почти 57,5 миллиона домохозяйств", - сообщила Эльмира Хаймурзина, член Центральной избирательной комиссии.

Тем временем в Общественном штабе Москвы готовятся вести наблюдение за процедурой голосования на избирательных участках.

"Мы сохраняем московский стандарт наблюдения за выборами. Отрадно говорить, что Москва движется впереди цифрового процесса и использует свои инновации, как передовой регион в развитии дистанционного электронного голосования", - отметил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

И пока единственный из 29 регионов, где подавать заявку на дистанционное голосование не требуется. В остальных сегодня прием завершается. Более 47 тысяч наших соотечественников будут голосовать за рубежом, где уже сейчас пытаются помешать проведению выборов. Как рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, некоторые главы прибалтийских стран даже начали угрожать избирателям.

"До такого позора еще Европа не доходила. Предстоит нам непростое время, наши враги тоже готовятся. Готовят разного рода провокации. Не зря их там натаскивали за рубежом, тех, кто вернулся, кто здесь сидел", - рассказала Элла Памфилова.

В завершающий день голосования 17 марта на главной экспертной площадке соберутся лучшие политологи, экономисты, социологи и сами политики. Это всероссийский онлайн-марафон "Ночь Выборов". Как заявляют организаторы, в этот день вместе с Россией за трансляцией будут следить в странах Латинской Америки, Европе и в США.

"Это действительно главное политическое событие в мире - наши президентские выборы. И чтобы ни говорили разного рода доброжелатели и недоброжелатели, внимание всего мира приковано именно к России в эти дни. И наш контент будет активно раздаваться по всему миру", - отметила Алена Август, политтехнолог, эксперт по коммуникациям.

В ЦИКе напоминают: выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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