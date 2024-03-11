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Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР внесен в Госдуму

19:32
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Россия считает принятое в 1954 году решение политическим преступлением

Проект закона о признании недействительной передачу Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму. В документе подчеркивается, что решение было принято без учета волеизъявления российского народа. И Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает это как политическое преступление.

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Авторы законопроекта - депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Документ доступен в думской электронной базе.

Парламентарии подчеркивают, что решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР было оформлено нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы. Они нарушали Конституцию РСФСР и Конституцию СССР. Проект федерального закона предлагает признать принятое в 1954 году решение незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права.

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