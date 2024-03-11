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На программу социальной газификации дополнительно направлен 1 млрд рублей

22:27
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Один миллиард рублей дополнительно выделит правительство на программу социальной газификации, которая была запущена по поручению президента. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Соответствующее распоряжение уже подписано. Согласно документу, средства получат 57 регионов. С помощью субсидии ветераны Великой Отечественной, многодетные родители и семьи с невысокими доходами, а также участники СВО смогут и купить необходимое оборудование, и подключить дом к газовым сетям.

Размер помощи составит не менее 100 тысяч рублей. Премьер подчеркнул, что теперь сети будут прокладываться и до границ участков домов в садоводческих товариществах, которые расположены внутри газифицированных населённых пунктов.

"Общее количество заключённых договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1,1 млн. Из них 900 тыс. уже полностью выполнены", - отметил Мишустин.

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