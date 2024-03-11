У мусульман наступил священный месяц Рамадан

Он продлится до 9 апреля

У мусульман в ночь на понедельник наступил священный месяц Рамадан - один из самых почитаемых среди верующих. Это месяц поста и благих дел. Он продлится до 9 апреля.

В России многие верующие встретили его в мечетях за молитвой. В течение всего месяца с восхода солнца и до заката мусульмане не употребляют пищу, не пьют воду, отказываются от развлечений.

Строгий пост - это возможность определить истинные жизненные ценности, укрепить веру, переосмыслить образ жизни. Начало самого ожидаемого у мусульман месяца в различных российских регионах встречали со своими традициями. В столице Чеченской республики Грозном приход Рамадана отметили красочным фейерверком.

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