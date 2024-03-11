Байден нашел способ отказаться от поставок урана из России

Президент США запросил у конгресса 2 миллиарда долларов на закупку ядерного топлива

Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана. По замыслу президента США, отраженному в проекте бюджета на 2025 год, инвестирование этой суммы в американских производителей позволит Вашингтону отказаться от поставок ядерного топлива из России.

В опубликованный проект бюджета США на 2025 финансовый год включен дополнительный запрос администрации на закупку низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана..

Запрос средств сочетается с долгосрочным запретом на импорт указанных категорий урана из России. Подчеркивается, что он направлен на инвестиции в американских производителей с целью снижения зависимости США от России, передает РИА Новости.

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