ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден нашел способ отказаться от поставок урана из России

19:57
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Президент США запросил у конгресса 2 миллиарда долларов на закупку ядерного топлива

Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана. По замыслу президента США, отраженному в проекте бюджета на 2025 год, инвестирование этой суммы в американских производителей позволит Вашингтону отказаться от поставок ядерного топлива из России.

США захотели отказаться от российского урана
В "Росатоме" опровергли предупреждение клиентов в США по поставкам урана

В опубликованный проект бюджета США на 2025 финансовый год включен дополнительный запрос администрации на закупку низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана..

Запрос средств сочетается с долгосрочным запретом на импорт указанных категорий урана из России. Подчеркивается, что он направлен на инвестиции в американских производителей с целью снижения зависимости США от России, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.