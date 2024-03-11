Российская ракета ликвидировала сотрудников украинских ССО под Одессой

Уничтожены также операторы безэкипажных катеров

Ракетный удар ВС России по Одесской области уничтожил операторов безэкипажных катеров. Также, как сообщили источники ТАСС в силовых структурах, ликвидированы военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины. Удар был нанесен в ночь на понедельник.

Воздушная тревога звучит по всей Украине и вечером 11 марта. В Днепропетровской области взрывы повредили линии электропередачи. Как сообщили местные власти, воздушная тревога объявлялась не менее четырех раз за день.

По данным украинских ресурсов, сирены воздушной тревоги заработали в Киеве в 19.55. Затем предупреждение об угрозе распространилось по всей территории страны.

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