Конгрессмены-республиканцы отказались принять бюджетный запрос Байдена

Белый дом обвинили в стремлении к бесконтрольным расходам

Бюджетный запрос администрации президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год в нынешнем виде не может быть принят. Об этом заявили республиканцы в Палате представителей американского конгресса, обвинив Белый дом в стремлении к бесконтрольным расходам.

2025-й финансовый год начинается с 1 октября 2024 года и оканчивается 30 сентября 2025 года. Конгрессмены заявили, что стоимость предлагаемого Байденом бюджета - еще одно яркое напоминание о "ненасытном аппетите действующей администрации к безрассудным расходам.

Как подчеркивается в заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера республиканского большинства в нижней палате Стивена Скалиса и других законодателей-республиканцев, представленный документ свидетельствует о безразличии демократов к финансовой ответственности. Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки, - приводит содержание заявления ТАСС.

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